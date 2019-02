Sebastián Palomo Danko es reticente cuando se trata de hablar sobre su padre, el fallecido torero Sebastián Palomo Linares y, sin embargo, cada vez se parece más a él. Mientras que su progenitor se dedicó al mundo de la pintura tras cortarse la coleta, Sebastián hijo se ha decantado por otro tipo de arte: la escritura. Este martes 26 de febrero ha salido al mercado su primera novela, ‘La culpa es tuya’, de la que ha hablado.

Pregunta: Publicas tu primer libro, ¿de dónde nace esta vena de escritor?

Respuesta: Escribía desde pequeñito. Luego en la Universidad me dio por escribir guiones, sin tener ni idea. Mientras todo el mundo cogía apuntes, yo me inventaba mis historias. Cuando trabajaba como abogado, estuve escribiendo artículos de opinión durante una época en un periódico digital. Tuve que dejarlo porque empecé a torear. Este libro ha sido retomar lo que me gusta, el contar historias. Tuve la gran suerte de que cayó en manos de la editorial y me llamaron porque les había gustado.

P: Entonces, ¿lo escribiste primero para ti?

R: Los amigos a los que se lo dejaba leer me animaban a publicar, o por lo menos, a intentarlo. A mí también me apetecía y me hacía ilusión. ‘Planeta’ fue la primera editorial que se me ocurrió. Me fui hasta las oficinas con mi manuscrito. Le dije al guardia seguridad que había ido a llevar un libro que había escrito. Me explicó que las cosas no son así y que lo que yo podía hacer era mandar un mail a alguien. Después de eso, lo dejé un poco apartado hasta que, por medio de una muy buena amiga, coincidió que llegó a manos de mi editora.

P: ¿Tienes la idea de desarrollar una larga carrera en el mundo de la escritura?

R: Me gustaría. Ojalá el día de mañana pueda ser considerado escritor. Son palabras mayores. Ahora, simplemente el pensarlo sería una falta de respeto hacia muchísima gente que se dedica a esto. Ojalá guste este primer libro. A mí me gustaría seguir publicando.

P: Esta no es una novela con una historia romántica al uso, ¿no?

R: No. No es la típica novela de chico conoce a chica y todo va maravilloso o fatal. Tiene bastantes más cosas.

P: ¿Qué hay en común entre el protagonista del libro y tú?

R: Poquito. Empecé a dar vueltas a cómo escribir una historia a raíz de una temporada en la que amigos y amigas me venían a contar sus problemas de pareja y sus historias.

P: ¿Te han dicho mucho en tus relaciones eso de ‘La culpa es tuya’?

R: Alguna que otra.

P: ¿O eres tú el que se lo suele decir a la otra parte?

R: No.

P: ¿Cómo se te ha dado el amor hasta ahora?

R: No me puedo quejar en nada. Vivo como quiero y hago lo que quiero. Estoy muy feliz.

P: ¿Hay alguien que mantenga ocupado tu corazón?

R: Este libro. El corazón, la mente y todo.

P: ¿Lo ha leído ya tu madre?

R: La primera persona que lo leyó fue ella. Fue muy importante que a ella le gustara.

P: ¿Y qué te dijo?

R: Que era un libro muy arriesgado y que pega bastante fuerte, en el sentido de que no era la típica historia light. Su opinión fue muy importante.

P: ¿Impone más ponerse delante de un toro o de un folio en blanco?

R: Me impone más ponerme delante de ti y de esa cámara.

P: Con lo polifacético que eres, ¿qué ha supuesto para ti ponerte a crear frente a una hoja en blanco?

R: Realmente no me ha costado mucho. He escrito la historia que a mí me gustaría leer.

P: ¿Cuáles son tus planes para los próximos meses?

R: Seguir trabajando una burrada, que es lo que hago todos los días. Y estar muy pendiente de si a la gente le gusta el libro. Me haría muchísima ilusión que gustara.

P: Además de la de escritor, ¿qué otras facetas estás desarrollando ahora?

R: Sigo con la fotografía y con ‘Harper Pug’, la marca de ropa. Le hemos dado una vuelta para modernizarla un poquito. Estamos preparando la colección para el año que viene. Estoy muy ilusionado. Eso quita mucho tiempo. Es un trabajo muy bonito, pero requiere una dedicación muy grande.● | [LEER MÁS: EXCLUSIVA | La bronca de Paulina Rubio en ‘La Voz’ que aún no ha visto la luz]