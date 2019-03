Enrique Ponce se marcha a casa casi una semana después de su fatídica cogida en Valencia y una delicadísima intervención quirúrgica de casi cinco horas. Tiene imposible reaparecer en los ruedos antes de dos meses.

Siete días después de ser víctima de una sobrecogedora cogida en la feria taurina de Valencia, Enrique Ponce ha abandonado el Hospital Nisa Aravaca, donde ha recibido varias visitas, para comenzar un proceso de recuperación que se prevé lento. Hace cuatro días que fue intervenido de sendas roturas en el ligamento cruzado anterior, ligamento lateral interno, los dos meniscos y la mitad de la meseta tibial. Una operación que se extendió hasta casi cinco horas dada la gravedad que revestía y que ahora le obliga a usar muletas y además le imposibilita apoyar la pierna izquierda. Además, se enfrenta a una larga rehabilitación.

El prestigioso doctor Ángel Villamor -el mismo que operó la cadera al rey Juan Carlos- fue el encargado de intervenir al torero y en la rueda de prensa posterior a la operación daba el parte médico y avisaba de que el tiempo que estará alejado de los ruedos será largo: “Si todo fuera a la perfección y con los factores de crecimiento que le hemos aportado, en dos meses podría estar consolidada la fractura y los meniscos estarían también estables, pero el problema viene con el cruzado, que es una lesión que necesita de al menos cinco o seis meses para que esté maduro y no dé de sí ante cualquier esfuerzo”, decía Villamor.

Enrique Ponce tendrá que sacar su lado más paciente antes de poder ponerse de nuevo el traje de luces. Casi con total seguridad se perderá la Feria de San Isidro: "Ya digo que si todo va bien y no hay ninguna complicación en dos meses podría encontrarse magnífico y a lo mejor podría torear baja su responsabilidad, pero mi consejo es que se cure bien y no haga esfuerzos sobrehumanos porque no es lo mismo la rodilla de un chico de 20 años a una de un hombre de 47. Pero ya veremos qué pasa", concluyó el doctor Villamor.