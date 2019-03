Alba Carrillo vuelve a publicar en redes sociales después de anunciar que se marchaba temporalmente tras su polémico romance con Courtois. A su vuelta ha recibido una catarata de elogios y apoyos.

Una semana es lo que ha tardado Alba Carrillo en volver a publicar contenido en su Instagram tras anunciar que abandonaba temporalmente las redes sociales tras la tormenta mediática y social desatada a raíz de su fallido romance con Thibaut Courtois. Después de unos días de reflexión, la colaboradora ha colgado una imagen montada en una avioneta junto a su hijo y el siguiente mensaje: “Donde todo termina, abre las alas”.

Unas líneas que traducen a la perfección el sentimiento y pensamiento de Alba Carrillo: ganas de volver a volar después de dar carpetazo a una historia para olvidar. Su legión de seguidores (que no son pocos) se han alegrado muchísimo de la vuelta de la modelo y la han arropado con mensajes como: “¡Ánimo! Y pasa de lo que diga la gente”, “Un gustazo saber de ti, nunca dejes que te desanimen, hay mucha gente que te apoyamos y te queremos”, “Eres auténtica, todo lo que has hecho lo has sentido de verdad”, “No hagas caso a nadie, eres inteligente, guapa y tienes una familia maravillosa. Estudia y sigue tu camino”. La propia Alba Carrillo se ha manifestado y ha contestado a uno de los comentarios: “Sii!! Ya estoy mejor! Muchas gracias. No hay nada que no solucionen una buena sesión de amigos de los verdaderos”.

La historia de amor entre Alba Carrillo y Thibaut Courtois ha sido "devastador" para la colaboradora, tal y como ha denunciado públicamente. Fueron pocas citas y menos tiempo en la picota mediática, pero suficiente para que Alba tenga claro que no quiere volver a ver al portero del Real Madrid. Las fuertes críticas recibidas le han hecho muchísimo daño y ahora su herida empieza a cicatrizar.