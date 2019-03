Miguel Bernardeau no quiso perderse el pasado 6 de marzo el estreno en Madrid de la nueva película de Netflix, ‘Triple Frontera’, que cuenta con un envidiable elenco de estrellas internacionales de la talla de Ben Affleck. El hijo de Ana Duato está viviendo un gran momento profesional, ya que ha despegado su carrera como actor gracias a la serie ‘Élite’, que ha cosechado un gran éxito tanto en España como en el extranjero. Sin embargo, Miguel Bernardeau ha lanzado una advertencia sobre la segunda temporada de la serie que, sin duda, no gustará a muchos padres. Por otro lado, el actor también ha respondido sobre cómo lleva haberse convertido en portada de revistas desde que fuera fotografiado compartiendo una cena íntima con la concursante de OT, Aitana Ocaña. Dale al play y no pierdas detalle. | [LEER MÁS: Ylenia y Antonio Tejado desatan su pasión en el jacuzzi]