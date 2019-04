Elena Furiase prueba suerte como empresaria

View this post on Instagram

Esto es un spoiler, os revelo el final de la última temporada de #JuegoDeTronos Jon Nieve, Cersei y Kaleeshi han dejado la lucha por el trono porque ya lo he conquistado yo. Ahora de verdad, anoche disfruté en la plaza de toros de Osuna de una experiencia inmersiva irrepetible con @vodafoneyu y uno de los capítulos de la serie en el que alguna de sus escenas fueron rodadas en esta plaza. #VodafoneYuPorElTrono