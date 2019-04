De cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril, Carmen Lomana analiza sin pelos en la lengua los debates entre candidatos y apunta a sus favoritos.

Una de las cuestiones más comentadas en los últimos días han sido los dos debates electorales en los que se han enfrentado los líderes de los cuatro principales partidos políticos de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Aunque las celebridades no suelen pronunciarse públicamente sobre cuestiones políticas, Carmen Lomana, fiel a su particular estilo, ha analizado sin pelos en la lengua las dos 'contiendas' televisivas. Desde los momentos más destacados, pasando por sus candidatos favoritos, la socialité analiza la intensa situación política sin olvidarse de dar algunos 'zascas'.