La colaboradora de 'Sálvame' no se ha mordido la lengua después de que Kiko Matamoros anuncie su drástica decisión tras acabar harto del trato que está recibiendo por parte de todos

Si hay una guerra cuyo fin se desconoce esa es la que tiene Kiko Matamoros con su hijo Diego. El cisma familiar cada día es más grande y la última entrevista del joven en ‘Sábado Deluxe’ no hace más que confirmarlo. El fuego cruzado entre padre e hijo no cesa y el colaborador de televisión parece haber llegado a su límite y así lo expresó ante las cámaras de ‘Sálvame’.

“Estoy bastante molesto. En general con todos, no ha habido nada que sea agradable, estoy harto y saturado del trato que recibo (…) todo es en base a una mentira e intereses económicos, a promover el escándalo. Estoy hasta las narices”. Para después añadir que “Yo no tengo la culpa de tener que trabajar con gente poco preparada para gestionar un momento de tensión o de crisis y que luego encima se victimicen públicamente”.

Este hartazgo le ha llevado a tomar una drástica decisión: “Se acabó. Ya gratis nada. Lo que sea, cobrando, no voy a regalar nada más”. Algo que ha levantado ampollas, especialmente entre algunos compañeros de profesión. La más dura ha sido Gema López, que ha puesto a Matamoros los puntos sobre las íes: “Cuando él dice que no quiere entrar más en este juego porque es todo bochornoso y todo vergonzoso, el maestro de todos los demás es Kiko Matamoros”.

No entiende que le llame la atención el comportamiento de sus hijos: “No se puede sorprender ni de lo que haga Diego Matamoros ni lo que haga Laura Matamoros, Makoke o Javier Tudela, de ni ninguno de ellos porque todos han mamado, insisto, del mismo sitio (…) es verdad que él no cobra por el programa, pero yo ya estoy de las medias verdades hasta las narices. Él no está haciendo un favor, se lo está haciendo a él mismo porque Kiko no regala absolutamente nada”, ha argumentado la periodista en ‘Sálvame’.

Por último, López puso el broche de oro a su crítica contra Kiko Matamoros:

“No engañemos a la gente, él tiene un compromiso con ese sitio donde trabaja, se compromete a cambio de una publicidad, por favor, que no tome el pelo, que no entra porque pasaba por allí y me hace un favor a mí” . | [LEER MÁS: La desconcertante decisión de Alba Carrillo tras romper con Courtois]