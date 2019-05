El duque de Alba carga contra Cayetano Martínez de Irujo después de que este acusara a sus hermanos de dejarle sin la herencia de su madre. No te pierdas la contundente respuesta de Carlos Fitz-James

La casa de Alba ha prendido en llamas y el incendio está lejos de sofocarse. Las sorprendentes declaraciones de Cayetano Martínez de Irujo en las que acusaba a sus hermanos, especialmente a Carlos Fitz-James, de privarle de la herencia de su madre, han escocido mucho. El jinete también asegura que le han vetado de las empresas familiares. El duque de Alba ha tenido la oportunidad de contestar a su hermano a su llegada a la estación de Atocha y no se ha andado con remilgos. Carlos se defiende y acusa a Cayetano de mentir. No te pierdas unas declaraciones que traerán cola y que confirman que los hijos de la duquesa de Alba están en pie de guerra.