Aitana Ocaña está a punto de empezar su gira en solitario pero ha sufrido un despiste que, para muchos seguidores, es imperdonable

Aitana Ocaña es una de las ‘triunfitas’ de mayor éxito y, además de su voz angelical, su carácter ha ayudado a que la catalana conquiste a los miles de fans que, día a día, siguen sus andanzas en Instagram.

En una de sus últimas publicaciones, la expareja de Luis Cepeda ha anunciado que ya están agotadas las entradas del que será su primer concierto en solitario. “Vale soy un poco desastre porque me han pasado esto Y NO ME HABÍA ENTERADO DE QUE HABÍAN SALIDO LAS ENTRADAS. Sois increíbles, mil gracias MIL GANAS 🔥💛✨🥰🥳🤯🥶🥵😳😳😳”

Lo que podría pasar como un simple despiste ha desatado las críticas entre los ‘followers’ más duros de la mejor amiga de Amaia, que aseguran no entender cómo puede no saber la artista el momento en el que salen a la venta las entradas de un concierto que, además, ella ya anunció que era muy especial con el siguiente mensaje:

"Bueno…, voy a explicaros una cosa. Hace unos tres años, por el 2015, empecé a colgar algunos vídeos en Instagram cantando covers (por aquel entonces, de quince segundos). Aquel verano contactó conmigo una empresa que quería invitarme al concierto de James Arthur en el festival @caproigfestival. Me hizo muchísima ilusión que por primera vez, gracias a mis pequeñas covers, me invitaran a un concierto. Además era la primera vez que escuchaba hablar de este festival (que se celebraba muy cerquita de mi casa). A partir de ahí empecé a comprar entradas para más conciertos y, algunas veces, iba con mi familia. Un día mi padre le dijo a un chico de seguridad del recinto: «¿Sabes?, dentro de poco mi hija estará arriba en el escenario». Y yo me reía. Me hacía especial ilusión que mis padres creyeran tanto en mí aunque yo aún no lo hiciera. Bueno, pues cuatro años después, se confirma mi primer concierto en @caproigfestival, y con esto vuelvo a llevarme un golpe de realidad y felicidad. Qué ganas de que empiece mi gira y qué ganas de vivirla con vosotros. Gracias: no se me olvida que todo esto es por vosotros. 💛"