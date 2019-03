La desconocida amistad entre Lydia Bosch y Sofía Cristo

View this post on Instagram

Mañana nos visita en @volverteaver_tv alguien muy muy especial para mi desde hace muchos años!! Desde el primer día que el universo te puso en mi camino , me acogiste con tanto cariño 😻😻 yo era una niñita enana en uno de tus rodajes “yo quería ser como tú “ y jamás lo he olvidado !!! Desprendes luz , amor , y una energía preciosa, eres pura vida @lydiabosch !!! Mañana no os podéis perder la gran historia de Lydia y todas las demás con @carlossobera a las 22:00 en @telecincoes #volverteaver ❤️💙💜 @mediasetcom