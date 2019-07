David Bisbal vuelve a demandar a su ex, Elena Tablada

View this post on Instagram

Si hay algo de lo que me siento plenamente orgullosa es de mi hija, mi maternidad, mi entrega y mis infinitas ganas de superarme como madre día tras día. Hoy me siento agradecida a pesar de haber tenido que atravesar algunos acontecimientos judiciales. Estoy agradecida a la justicia de este país, porque realmente ha sido justa. La mejor manera de proteger a mi hija es no seguir haciendo declaraciones falsas y destructivas y dejar de mandar comunicados sobre este proceso para justificarse. Quedó acreditado que todas las acusaciones de que yo como madre mercadeé, comercialicé o negocié con mi hija son falsas, con la gravedad de ese desafortunado comentario, esto le hace más daño a mi hija que una foto compartida por su madre. A pesar de todas las contradicciones… ya que vi a mi hija etiquetada en una marca de vestidos – apareciendo de tal manera en la web de la misma, blog..- no tiene sentido nada de esto, no hay más ciego que el que no quiere ver. No se trata de ganar o perder. Se deben valorar los derechos de ambos padres, sean quienes sean y, sobre todo los derechos de Ella. Cualquiera que me conozca sabe los valores, la educación y el cuidado que le doy a mi niña. Por suerte no tendré que eliminar ninguna publicación de ella como se pidió, podré seguir hablando de ella (como hace cualquier madre) y seguiré protegiéndola como he hecho hasta ahora para que pueda crecer con la misma normalidad que se merece cualquier niño, sea el hijo de quien sea. Al final es de lo que trata la vida, de poder ser natural para poder vivir normal… Igual de normal como que yo seguiré refiriéndome al padre de mi hija por su nombre, sin ningún prefijo tal como “Sr. y su apellido”. Nos une Ella de por vida y merece sentir que nació del cariño que un día se tuvieron sus padres y que hoy se tienen respeto, al menos por mi parte. Luchen por sus hijos, defiéndanse, no tengan miedo. Que nadie les quite ese derecho que nos corresponde como madres, que nadie las menosprecie, nadie sabe por lo que hemos pasado en nuestro recorrido. Por mucho que intenten destruirlas, reconstrúyanse de mil maneras más. Una madre sólo merece respeto. Feliz día a todas!