David Bisbal y su exmujer acuden a los juzgados de Alcobendas tras la demanda interpuesta por el cantante para "proteger" a la hija que comparten. Elena Tablada asegura que "no ha sido el mejor encuentro".

David Bisbal y Elena Tablada han protagonizado su esperado encuentro tras la demanda interpuesta por el almeriense para solicitar la “protección” de su hija después de la polémica entre ambos por compartir fotos de la hija que tienen en común. El cantante llegaba “muy contento” al Juzgado número 6 de Alcobendas sonriente y tranquilo, en compañía de su abogado, tres días después de ser padre. Mientras tanto, la diseñadora lo hacía más seria y junto a marido, Javier Ungría, con quien ha estado de luna de miel en África muy recientemente.

A su llegada, Tablada ha reconocido que “es una pena estar aquí y no celebrando un buen momento” a la vez que calificaba de “injustas” las razones que le han llevado a sentarse ante el juez: “Yo no hago nada que no haría cualquier madre orgullosa de su hija. Siempre protegiéndola, cuidándola y haciéndola feliz”, reconocía en ‘Hola!’.

Tras concluir la vista y a su salida, David Bisbal no quiso hacer más declaraciones, pero sí Elena Tablada, que no parecía estar muy feliz: “No ha sido el mejor encuentro, pero ya pasó. Está en manos de la jueza”. Ahora solo queda esperar el veredicto para conocer si Bisbal gana este pulso a la madre de su hija.

Y es que Bisbal siempre ha sido muy claro respecto a los motivos que le han impulsado a demandar a Elena Tablada: "Los asuntos de los menores no deben estar en los debates. Hay que tener cuidado. Quiero decir una cosa muy importante: Cuando la madre de mi hija va a la televisión a hablar de este tipo de cosas, no lo debería de hacer. Yo previamente he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca. Yo no he dicho jamás que ni la madre ni la familia de mi hija pueda poner fotos de mi hija. Lo único que quiero es que protejan la intimidad de una menor".

