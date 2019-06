David Bisbal abarrotó el Teatro Real de Madrid para celebrar sus 40 años y agradecer a los fans el apoyo, pero entre los invitados no hubo nadie de su edición de 'Operación Triunfo', algo llamativo cuanto menos.

Difícilmente olvidará David Bisbal los 40 años. Son varias las buenas cosas que le están pasando durante este 2019 como, por ejemplo, dar la bienvenida a su primer hijo junto a Rosanna Zanetti y segundo para él. Para festejar su llegada a esta cifra redonda ha ofrecido un concierto por todo lo alto en el Teatro Real de Madrid donde ha repasado los éxitos de su carrera y canciones más conocidas. Tal ha sido la envergadura del evento que ha sido retransmitido en streaming para que todo el mundo lo pudiera presenciar en directo.

Una actuación tremendamente especial y emotiva para el almeriense y buena prueba de ello es que ha estado rodeado de amigos muy conocidos: Alfred García, Arantxa de Benito, Roberto Leal, Màxim Huerta, Ivonne Reyes, Carmen Lomana, Mónica Martín Luque, Fiona Ferrer, una buena representación para disfrutar de la música de Bisbal en riguroso directo. Por supuesto, quienes también disfrutaron aunque solo de la prueba de sonido fueron sus dos hijos.

Sin embargo, hubo algo que no pasó por alto. ¿Dónde estaban los compañeros de edición del cantante? Al concierto en el Teatro Real no asitió ninguno de los artistas que conformaron la plantilla de concursantes de ‘Operación Triunfo 1’. Conocida de sobra es la gran relación de amistad que une a David Bisbal con Rosa López, pero la granadina no estuvo presente. Tampoco Gisela, a la que hace unos días Bisbal daba el pésame por la trágica muerte de su padre. El que tampoco acudió fue David Bustamante, el gran amigo de Bisbal durante su estancia en la Academia pero cuya relación está venida a menos y nada es lo mismo.

Son dieciocho años y han cambiado demasiadas cosas. Resulta difícil mantener la amistad y compaginarlo con los frenéticos ritmos de vida que tiene cada uno de ellos, especialmente Bisbal, que no para de ofrecer conciertos y cumplir con diferentes compromisos. Para más inri, ahora ha llegado a su vida un nuevo hijo, lo que hace que el andaluz tenga que multiplicarse.