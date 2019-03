David Bisbal acudió a los Premios Dial y aprovechó para aclarar cuál es el problema real que tiene con Elena Tablada

David Bisbal ha decidido hablar abiertamente de su problema con Elena Tablada y, por primera vez, lo ha hecho delante de las cámaras. Anoche, con motivo de los Premios Dial, el artista atendió a la prensa y tras ser preguntado por la demanda que supuestamente ha interpuesto contra la madre de su hija, se sinceró como no lo había hecho antes.

“Los asuntos de los menores no deben estar encima de los debates. Hay que tener cuidado en ese sentido pero sí me gustaría aclarar una cosa muy importante. Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían de hablarse porque son temas de menores [mi enfado] es porque yo ya previamente he tratado de convencerla y hablar con ella para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca”.

Además, el cantante quiso dejar clara su posición acerca de las fotografías en las que aparece su pequeña, dado que esta nueva batalla surgió a raíz de una imagen que compartió Rosanna Zanetti: ” yo no he dicho jamás que la madre, ni la familia de la madre de mi hija, no puedan poner fotos de la niña, eso no lo he dicho. Lo único que quiero es que protejan la intimidad de una menor, nada más. Que no hable de ella, que no la asocie a marcas. Y punto. Nada más que eso”.

Además de su sorprendente confesión acerca de la guerra abierta que mantiene con Elena Tablada, Bisbal confesó sentirse feliz por la inminente llegada de su segundo hijo -el primero para Rosanna- y desveló que ya saben el nombre del bebé, aunque por ahora prefieren mantenerlo en la intimidad.