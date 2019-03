Aunque pueda parecer lo contrario, Aurah Ruiz cogió mucho peso dentro de la casa de GH VIP y ahora ha querido explicar los porqués. El antes y el después es bastante significativo.

Aurah Ruiz ha sido una de las concursantes más polémicas de ‘GH VIP 6’ a raíz de su relación sentimental con Suso Álvarez y de las otros líos que traía a cuestas, como la turbulenta relación con Jesé Rodríguez, el padre de su hijo. Tras finalizar su concurso recuperó su vida rutinaria y ahora graba vídeos semanales en su canal de ‘MTMAD’ para acercarse más a sus seguidores.

En el capítulo de esta semana, Aurah ha ha hecho una revelación sorprendente relacionada con su fuerte aumento de peso durante su participación en ‘GH VIP’. La canaria ha explicado las razones: “Yo entré en unas condiciones bastantes duras. Llevaba un mes sola cuidando de mi hijo, pesaba 47 kilos, no dormía, solo comía una vez al día… Entré en la casa y empecé a ver que había un descanso que no tenía fuera. Los primeros días no había mucha comida pero después solo había hidratos y no proteínas (pasta, garbanzo, lentejas, arroz…). Empecé a comer y sufrí efecto rebote. Tenía relax y no tenía la actividad que yo tenía en la calle, fue un supercambio. Todo lo que había perdido fuera lo cogí dentro en forma de grasa”

Otro motivo que hizo que cogiese muchos kilos fue la medicación: “Aparte de eso, cuando teníamos los animales en la casa me picó una araña, sufrí hinchazones y erupciones cutáneas. Nos pusieron corticoides e hinchan una pasada. Tenía la cara hinchada aún llevar todo el día sin comer. A la semana me di cuenta de que eran por los medicamentos y las dejé”

Por último, Aurah ha confesado cuántos kilos más cogió: "Al final salí con 62 kilos que en mi vida había pesado, menos cuando estuve embarazada. Mi talla cuando entré era la XS y luego no me entraba, tenía la sensación de que iba a explotar. Ahora he vuelto a mi vida normal e intento comer medianamente bien, muchas proteínas", concluye.