A pocos días de abrir su clínica de trasplantes capilares en Madrid, Cristiano Ronaldo desvela las razones de su sorprendente nuevo negocio, que contará con Georgina Rodríguez como administradora

Restan días para que Cristiano Ronaldo desembarque en Madrid de cara a la apertura de su nueva apuesta profesional. El próximo lunes 18 de marzo inaugurará una clínica de trasplantes capilares, después de comprar el 50% de las acciones de Insparya. ¿Por qué ha elegido Madrid? ¿Qué razón le ha llevado a contar con Georgina Rodríguez en este negocio? Son solo algunas de las cuestiones que el futbolista portugués resuelve en una entrevista con ‘ABC’.

No hace falta recordar la traumática salida de Cristiano de Madrid y sus problemas con el fisco español que le han obligado a protagonizar diferentes encuentros con la Justicia. Su deuda con Hacienda, los dos años de cárcel conmutados por una importante sanción y su imagen enfilando el paseíllo de la Audiencia Provincial no se olvida tan fácilmente. Tampoco para un CR7 que ha visto ensuciado su nombre, algo imperdonable para alguien que vive de su imagen.

Entonces, ¿por qué vuelve a la capital española? El delantero de la Juventus de Turín lo explica así: “Es la ciudad que marcó mi vida para siempre desde un punto de vista profesional y afectivo. He desarrollado allí una parte importante de mi carrera y también es donde he formado mi familia”. Y no se queda ahí ya que reconoce tener algo de nostalgia de los habitantes de Madrid: “Aparte del fútbol, me apasionan la salud, la tecnología y la investigación, y son áreas en las que tenía ganas de invertir y, además, echo de menos a los madrileños”, reconoce.

Sobre el papel que va a tener Georgina Rodríguez dentro de su nuevo negocio de trasplantes capilares, Cristiano Ronaldo defiende los motivos de contar su novia: “Es muy activa y emprendedora. Le gusta trabajar y este tema por una parte le preocupa, y por otra le motiva, de ahí que desee estar comprometida”, confiesa. | [LEER MÁS: Comienza la prueba de fuego para Lucía Rivera y Marc Márquez]