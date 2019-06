Cristiano Ronaldo convierte a Georgina en mamá de sus mellizos

Cristiano Ronaldo publica una imagen de sus hijos mellizos y un detalle de su mensaje relacionado con Georgina Rodríguez ha llamado muchísimo la atención

Cristiano Ronaldo está viviendo un día cargado de emociones. A primera hora de la mañana salía a la luz que la demanda que le acusaba de haber violado a una chica en Las Vegas en 2009 había sido retirada. Hoy también es el cumpleaños de Mateo y Eva, sus dos hijos mellizos que vinieron al mundo hace unos años por gestación subrogada. Por ello, el astro portugués ha querido compartir una imagen muy tierna de ambos.

“¡Felicidades amores de papá! Pena no poder estar ahí con vosotros en este día tan especial. Pero mamá está con vosotros. Ser siempre muy felices. ¡Os amo mucho!”. Este es el mensaje que ha escrito Cristiano Ronaldo para felicitar a sus hijos. En él llama especialmente la atención que involucra directamente a Georgina Rodríguez como madre de los pequeños. No importa que los bebés los diera a luz una madre anónima que vive en la costa oeste de Estados Unidos, para CR7 su novia hace perfectamente el papel de madre, no solo con Alana Martina, sino también con los mellizos.

La pena de Cristiano Ronaldo viene por no poder estar junto a sus pequeños en este día tan especial. El futbolista está concentrado con su selección para disputar la UEFA Nations League, un torneo que se celebra en Portugal y cuyo primer partido disputa esta misma tarde ante Suiza. Ya tendrán tiempo de celebrar papá, mamá y los pequeños. La pareja ha conseguido formar una familia idílica y no dudan en presumir de ella. | [LEER: Las prendas que nunca entrarían en el armario de Sassa de Osma].