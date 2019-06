El presentador se desplaza hasta Florida para visitar la espectacular mansión de Alejandro Sanz y cumplir así la promesa que le hizo el año pasado. Sabemos de lo que hablarán.

Bertín Osborne ha conseguido ganarse un hueco en los sofás de todos cada viernes a las 22:00 horas de la noche. ‘Mi Casa es la Tuya’ logra despertar el interés de un público bastante amplio, un interés que ahora crece ya que el programa de Telecinco refuerza su esencia e introduce una sensible novedad en el formato: Bertín cruza el charco para entrevistar a aquellos rostros conocidos que viven en Estados Unidos. El primero en pasar por el consultorio Osborne es el mismísimo Alejandro Sanz.

Ambos guardan una excelente relación y durante la temporada anterior, el presentador le prometió al cantante que le visitaría en su casa de Florida este año. Dicho y hecho. En Miami vivirán un nuevo encuentro entre dos amigos que se dicen todo lo que piensan a la cara, sin remilgos y con total sinceridad. Valga como ejemplo cuando Osborne bromea con el artista diciéndole que “si no fuese por los tatuajes se te vería muy bien” y Sanz le contesta “Este es es Bertín me cago en tus muelas”, dice mientras se señala uno de ellos en el brazo.

Después del increíble inicio de #LaGira, esta semana podréis disfrutar #ElPrograma donde @BertinOsborne visita a @AlejandroSanz en Miami🌴😉 No vais a querer perdéroslo. Este viernes, a las 22:00, en @telecincoes #MiCasaAlejandro🏡 pic.twitter.com/UL8roRFhDQ — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 3, 2019

Se conocen hace muchos años y no tienen problemas en lanzarse alguna que otra pulla: “Te casaste en secreto, vamos que yo no me enteré”. “Es que no queríamos que te enteraras tú”, bromeó Alejandro Sanz. Entre sus méritos se encuentran logros como el haber sido capaz de vender 25 millones de discos vendidos, 20 Grammys Latinos y 3 Grammys Americanos, lo que le ha confirmado como uno de los mejores artistas nacionales.

Sanz se ha colocado el delantal y le va a cocinar un exquisito arroz con bogavante a Bertín. Además, el marido de Raquel Perera se 'desnudará' para rememorar como fueron sus complicados inicios en el mundo de la música. Con 7 años tocaba la guitarra, a los 10 escribía sus propias canciones y a los 20 se metió al público en el bolsillo grabando su primer álbum de estudio. Sin embargo, llevar la fama no ha sido fácil ya que muchos le daban por muerto casi al comienzo de su carrera. P.D: no perdáis detalle de su majestuosa casa en Miami, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Florida.