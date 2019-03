Carmen Lomana ha sido una de las invitadas a un almuerzo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, una jornada que estará marcada por las reivindicaciones. Fiel a su particular estilo a la hora de opinar, la socialité ha hablado sin cortapisas sobre lo que para ella significa este día, que ya de entrada ha dicho que no le gusta porque le da la sensación de que las mujeres son un grupo marginal. Carmen Lomana se ha explayado sobre sus intenciones para el 8 de marzo, así como los motivos por los que no piensa acudir a la manifestación. Y todo ello sin ningún temor a las críticas que puedan llegarle desde sectores feministas. Lomana en estado puro. Dale al play y descubre todas sus declaraciones. | [LEER MÁS: Ylenia y Antonio Tejado desatan su pasión en el jacuzzi]