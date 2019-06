El tenso reencuentro de Carmen Borrego con ‘Sálvame’ en la boda de Belén Esteban

La boda de Belén Esteban es mucho más que uno de los enlaces más esperados del año y es que se ha convertido en el escenario de un tenso reencuentro, el de Carmen Borrego con quienes fueran sus compañeros de ‘Sálvame’. Si bien a hija de María Teresa Campos decidió dejar el programa en el que fue colaboradora, eso no ha hecho que se haya perdido la ceremonia de su buena amiga.

Poco después de la llegada de Carmen Borrego a la finca, que no ha dudado en bajarse del vehículo para posar junto a su marido, Kiko Hernández era preguntado por las cámaras de ‘Viva la vida’ sobre qué le parecía el estilismo de la directora. Lejos de piropear su vestido corto de color malva, Kiko ha decidido esquivar la pregunta indicando que no escuchaba a los colaboradores de ‘Viva la vida’ debido a problemas con el retorno del audio.

Cabe recordar que Hernández fue uno de los más críticos con Carmen Borrego a raíz del abandono de su hermana, Terelu Campos, de ‘Sálvame’. «La culpa de que Terelu no esté aquí no es que sea mía o no, la culpa la tiene su hermana, Carmen Borrego», aseguró el de ‘Gran Hermano’ a Jorge Javier. En su opinión, el hecho de que se hiciera popular tan rápido le había perjudicado. «Terelu y Teresa Campos tenían un respeto y quien se lo ha perdido se lo ha perdido por la hermana, Carmen ha entrado a pillar pasta por todos lados», dijo. | [LEER: Declaraciones exclusivas: la implicación de Victoria Federica en el diseño del vestido para su puesta de largo]