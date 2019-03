Carmen Borrego ha posado para su publicación de cabecera y ha confesado que ni uno solo de sus compañeros se ha interesado por ella tras operarse

Carmen Borrego ha vuelto a pasar por el quirófano y lo ha hecho para volver a retocarse la papada, después de que su gran pérdida de peso perjudicase la intervención previa. Tras cerca de quince días retirada de la vida pública, la hija pequeña de María Teresa Campos ha vuelto a la carga y lo ha hecho con las ideas muy claras.

Tras una operación por la que le han tenido que dar decenas de puntos de sutura en el rostro, Carmen Borrego se ha confesado con Lecturas y ha asegurado estar dolida. En todo el tiempo que ha estado recuperándose tras la intervención, no ha recibido ni una muestra de cariño por parte de sus compañeros. “He echado de menos mensajes de mis compañeros preguntando cómo estoy. Nadie lo ha hecho, solo mis jefes. Me duele, son una piña y yo soy la última que ha llegado, sé que cuesta y no soy tan amiga. Cada vez que le pasa algo a Lydia yo estoy, por eso me ha dolido que no me preguntara cómo estaba. No lo digo a malas, lo digo con dolor. Creo que no les importo absolutamente nada”. Así, Carmen Borrego desvela que, a pesar de llevar varios años compartiendo plató, se siente sola entre sus compañeros.

Además, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha desmentido que haya dejado de dirigir programas por un motivo económico y asegura que nada le gusta más que su antiguo trabajo, al que volvería si le ofrecieran algún proyecto.

Pero Carmen Borrego no solo piensa en ella, y ha querido recordar a todos sus lectores que su madre, María Teresa Campos, no solo no se ha retirado sino que sigue activa. Tanto que, si pudiera pedir un deseo, sería que la veterana presentadora "cumpliera su sueño de hacer, al menos, un programa más".