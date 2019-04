Carla Barber, puesta en entredicho por sus sorteos estéticos

La cirujana de las famosas retira sus sorteos en las redes sociales.

En los últimos años Carla Barber se ha convertido en una de las médicos de estética más reputadas de nuestro país. Esta joven saltó a la fama en el año 2015 tras conseguir la corona de Miss España y representar a nuestro país en el concurso de Miss Universo, título de belleza que ganó poco tiempo después de terminar la carrera de medicina. Su presencia en los medios de comunicación -incluso llegó a concursar en ‘Supervivientes 2016’- le dotó de una gran promoción de la que ha hecho uso para hacer crecer su negocio. Una trayectoria impoluta gracias a la cual se ha ganado la confianza de personas muy conocidas en España, aunque en las últimas horas se ha puesto su profesionalidad en entredicho. ¿El motivo? Que realice sorteos con diferentes retoques estéticos entre sus seguidores. “Según el Colegio Oficial de Médicos, ellos consideran que yo vulnero el código deontológico, ya que dicen que no se pueden hacer sorteos. Yo lo siento en el alma, lo hacía para que personas que no se lo pueden permitir puedan acceder a estos tratamientos”, comenta la médico.

La canaria se ha mostrado muy molesta tras recibir un burofax de la dicha institución y es que la han trasmitido que lo que el profesional no debe es “crear falsas necesidades y debe promulgar información veraz”. “¿Qué pasa, os molesta que la gente sepa lo que se les pone y no la basura que antes se ponía?”, decía la doctora durante un directo de Instagram donde ha querido contar a sus más de 200 mil seguidores qué es lo que le ha sucedido. Otro de los apuntes que el Colegio Oficial de Médicos ha hecho a Carla Barber ha sido su manera de inyectar los tratamientos, ya que según ellos no respeta las normas para hacerlo. “Tengo un 90% de retorno de clientes y un total de 18.000 historiales médicos y tan solo 1 hoja de reclamación en un año y medio. Jamás he inyectado a un paciente sin que lo necesitase”, comenta la joven tratando de defenderse a través de sus redes sociales.

Al parecer, y según ha narrado la propia Carla, la Sociedad Española de Cirugía Estética ha mandado un escrito donde pide el cese de su inscripción en el Colegio Oficial de Médicos durante seis meses. Consideración que la ha terminado enfadando aún más. “¿Sabéis lo que os digo? que me piro, me voy. Nunca formaré parte de una asociación como la vuestra. ¿Qué os fastidia? ¿que tenga 28 años y me vaya tan bien? Pues os va a seguir fastidiando porque voy a tener un equipo cada vez más grande. Me mudo a un clínica espectacular , de 4 plantas, jardín interior y parking. Voy a seguir creciendo, aunque os joda y os moleste. Os aviso, estoy empezando”, terminaba diciendo la que fuera Miss Universo España 2014 a sus seguidores. Palabras tras las que desvelaba su próximo gran proyecto: “voy a crear una asociación benéfica que se va a llamar ‘Cuéntanos tu historia y dinos el motivo por el que crees que debes sentirte mejor’. Se hará una evaluación y se regalará un ‘total face’ a la persona que se considere, por un fin benéfico”. [LEER MÁS: Jennifer Lopez, desconsolada en Nueva York tras los rumores de infidelidad de Alex Rodriguez]