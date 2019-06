La boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio acapara una atención mediática sin parangón. Medios de todo el mundo no pierden detalle en Sevilla del evento del año

Sergio Ramos y Pilar Rubio no se podrán quejar de que su boda no ha despertado una atención mediática casi universal. Más de 35 medios de comunicación acreditados se han desplazado hasta Sevilla para cubrir la información y no perder detalle del enlace del año.

Conscientes del interés que ha generado su paso por el altar, hay que destacar que los novios han brindado un trato «exquisito» -según los propios periodistas desplazados- a la prensa que está informando al minuto de todo lo que pasa en la catedral de Sevilla y en los aledaños. Una atención mediática equiparable a cualquier boda real y que no tiene nada que envidiar en expectación a la de los mismísimos Reyes de España. | [LEER MÁS: La ‘culpable’ de que Alejandro Sanz y Sergio Ramos sean tan amigos]