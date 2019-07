View this post on Instagram

Y se me apagaron las luces , y el alma , y las palabras . Tenias los ojos tan vivos que hacías que los demás parecieran muertos. Desbaratabas mi inteligencia , mi cordura y hasta mi diabetes . Pero saque fuerzas de algun sitio y te susurre que iba a cuidar de ti para siempre . Tu me miraste , y sin hablar me dijiste que siempre iba a ser demasiado . A lo que yo respondí , que quiza siempre es mucho . Que seguramente estaba loco , pero que lo haria hasta que me dejases . Porque no se puede vivir con las manos vacias . Y sin tocarte ya las tenia ocupadas . Y llenas de ti . Lo unico que quiero es sonreir . Y contigo lo hago . Y eso es bonito . Y tu lo eres . Y tenerte cerca lo es . Siempre tendras cientos de opciones y proposiciones . Hay otros caminos , mas cortos con menos obstaculos . Pero ahi estabas tu o yo . Todo lo contrario . Y cuando te das cuenta lo quieres cuidar , ya es demasiado tarde . La misma mania de siempre , cuando no lo tenemos lo que y queremos y cuando lo tenemos lo descuidamos . Las palabras se las lleva el viento , a veces se meten por dentro y otras veces rebota . No tengo pereza , no se cuantas veces me levanto al dia , ni cuantas me enfado . Tampoco se lo que es sano . Me da miedo . Me la juego no quiero el demasiado tarde . Te quiero . Nené