Belén Esteban ha tenido uno de los fines de semana más intensos de su vida. A menos de un mes de darse el 'sí, quiero' con su novio, Miguel Marcos, la colaborada de 'Sálvame' puso rumbo a Ibiza el pasado viernes rodeada de algunos de sus mejores amigos. Tras un fin de semana que no podrá olvidar nunca y que ha disfrutado al máximo, la de Paracuellos del Jarama ha regresado este domingo por la noche a Madrid. A su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Belén no ha dudado en contar a las cámaras cómo se lo ha pasado en estos tres días. ¡No te pierdas el vídeo!