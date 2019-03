Estalla la guerra en el plató de GH DÚO. Belén Esteban y Maite Galdeano se enzarzan en una discusión por Sofía Suescun

Se palpa en el ambiente que ‘GH DÚO’ se encamina a su recta final y la tensión en la casa es casi insostenible hasta el punto de que se ha extrapolado al plató del concurso. Algo que se ha reflejado en el vehemente cara a cara que han tenido Maite Galdeano y Belén Esteban durante el último debate. Las palabras de la madre de Sofía Suescun el pasado jueves, en las que denunciaba un “machaque constante” a su hija, terminaron con la polifacética Maite enfrentada con el público.

Jordi González ironizó con el asunto este domingo y le preguntó si creía que Sofía se iba a salvar de la expulsión: “Ya veremos. Tiene mucha gente que la apoya también. A estas alturas no me gusta mucho mojarme…”, dijo mucho más comedida. Algo que prendió la (corta) mecha de Belén Esteban: “Anda, joróbate. El otro día mandas al público a la mierda y hoy no sabes. ¡Venga, hombre! ¡Esto es acojonante!”.

Maite Galdeano pidió a la de San Blas que no utilizase su gesto con el público para ir a por ella, pero Belén continuó con su discurso: “Yo utilizo lo que veo! Es que el concurso de tu hija me ha parecido una mierda, así de claro lo digo”. “Como a mí el tuyo”, le reprendió la madre de Sofía. Máxima tensión en plató.

Maite aprovechó para pedir disculpas al público, justificándose: “Lo que hice no estuvo bien y pido disculpas, pero después de tanto tiempo, yo también me harté”, dijo a modo de excusa. “¿De qué te has hartado? Deja a tu hija, Maite… Yo también he estado en esa casa y me han abucheado en todas las galas. No te entiendo y ojalá el público esta vez sea listo”, dijo la de San Blas con la intención y el deseo de que Suescun sea la expulsada este jueves. | [LEER MÁS: Esta es la nueva Juliana Awada que se enfrentará a la reina Letizia].