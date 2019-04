La colaboradora ha dejado caer en innumerables ocasiones que no le importaría volver a quedarse embaraza, pero, al menos de momento, no ha optado por la reproducción asistida

A Belén Esteban le quedan menos de tres meses para pasar por el altar con su novio, Miguel Marcos. Está feliz e ilusionada por formalizar su relación y a nadie extrañaría que, en cualquier momento anunciara que amplían la familia. Son muchas las veces que ella ha reconocido con toda la naturalidad del mundo que le encantaría volver a ser madre. El Español publicaba hoy que para hacer realidad su sueño se estaba sometiendo a un tratamiento de reproducción asistida, pero nada más lejos de la realidad.

LOOK se ha puesto en contacto con la propia Belén y nos asegura que no se está sometiendo a ningún tratamiento. Es más, no hace demasiado tiempo, Belén aseguró que aunque ser madre es una de sus ilusiones, prefería no ir embarazada a su boda. Por lo que, si se sometiera a un tratamiento, quizá lo haría una vez haya pasado su gran día.

No es la primera vez que se dice que Belén ha hecho uso de este tipo de medicina, ya ocurrió hace tres años, cuando su relación todavía era muy incipiente. Entonces también lo desmintió ella misma en su programa: “ni estoy embarazada, ni estoy en tratamiento”, “el único tratamiento que tengo es el de azúcar” añadía. Y además mandaba un mensaje tranquilizado a Miguel y a su hija: “Andrea, que ni estoy embarazada ni mamá está en tratamiento, tranquila hija que eres mi niña y Miguel, no te asustes porque yo con este señor no he hablado, pone que ya me estoy haciendo la in vitro y os juro que es mentira”. Más claro imposible.