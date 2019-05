El varapalo que ha recibido Begoña Villacís en uno de sus días clave

La vida de Begoña Villacís es todavía más bonita desde que el pasado viernes diera la bienvenida a su tercera hija. Su pequeña vino al mundo en una cesárea programada y tan solo tres días después abandonó el centro hospitalario. Se encontraba feliz y con ganas de disfrutar de Inés, aunque solo unos días más tarde estaba previsto que volviera al trabajo. Era de forma puntual, pues debía acudir al debate de candidatos municipales de Telemadrid, algo que finalmente no va a suceder este miércoles, tal y como ella misma esperaba.

Y su ausencia no tiene nada que ver con su baja de maternidad, sino con algunos“problemas de salud” que, de momento, han preferido no concretar. La candidata a la Alcaldía de Madrid de Ciudadanos no se habría visto con fuerzas para afrontar este día, finalmente ha declinado la invitación y será sustituida por la concejal Silvia Saavedra.

De momento, tanto Begoña como su bebé se encuentran en casa y sin planes de trabajo a la vista, pues debe recuperarse poco a poco en su hogar junto a los suyos. “Estamos bien”, dijo cuando abandonó el hospital una vez que recibió el alta hospitalaria junto a su pequeña. Sin embargo, su recuperación no ha sido tan rápida como ella querría y ahora solo le queda descansar. | [LEER MÁS: Exclusiva | Las confidencias de la Casa Real, al descubierto].