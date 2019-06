Beatriz Tajuelo ha reaparecido serena y sonriente y no ha dudado en explicar cómo se encuentra y cómo es su vida una vez superada su ruptura

Beatriz Tajuelo ha reaparecido. Y lo ha hecho radiante, contenta, posando con una sonrisa e incluso marcandose un tímido ‘Pataky’ para enseñar la espalda de su vestido. Este miércoles la revista Viajar celebraba la llegada del verano y la ex de Albert Rivera no ha dudado en atender a los medios para contar como se encuentra después de los últimos acontecimientos en su vida y en la de su ex.

Jamás ha dicho una sola palabra sobre su ruptura, que cobró mayor relevancia cuando se hizo pública la relación que el líder de Ciudadanos había comenzado con la cantante Malú. En esta ocasión tampoco se ha explayado al respecto, pero si ha querido sonreír y dejar claro que “estoy bien, todo pasa en la vida y todo sigue”. Sobre la nueva pareja de su ex ha preferido no hablar “yo de los demás no opino nada, la vida de los demás es de los demás”.

Para ella la vida sigue, y ha sabido sacar lo positivo de todo lo vivido y es que al no estar ya vinculada a ninguna figura política, es completamente libre para compartir todas aquellas cosas de su vida privada que le apetezcan. De ahí que haya incrementado muchísimo su presencia en redes: “ya sabéis, a mí me gusta mucho viajar, la moda, los restaurantes y me apetecía compartirlo con la gente y vi que tenía resultado y que la gente me escribe, me pregunta cosas y vamos compartiendo, así que nada, ahí estamos”, afirma resuelta.

Ha sido una aparición no solo sorprendente por ser la primera desde que en 2018 terminara con Albert una relación que comenzó en 2014. También sorprende porque durante los cuatro años que estuvieron juntos ella siempre se mantuvo en un discreto segundo plano. El protagonista era de él y Tajuelo siempre lo respetó. Pero ahora ha llegado su momento y además de posar en photocall comparte a través de Instagram todo aquello que le gusta de la vida.

El verano ya lo tiene planeado, “Menorca, como siempre, allí tengo a mi familia, a mi hermana que vive allí, a mis sobrinos…”. Le encanta esta isla y siempre que puede se escapa, pero reconoce que el viaje de su vida fue a Venecia, por “alguien especial”, ¿haría ese viaje que tantos recuerdos le trae junto a Albert Rivera? De ser así es un recuerdo que se quedan para ellos.