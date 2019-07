El bautizo del hijo de Francisco Rivera y la enfermedad de Kiko Matamoros, protagonistas del quiosco

Francisco Rivera y Lourdes Montes han vuelto a reunir a toda su familia por un buen motivo, el bautizo de su hijo pequeño. Una ceremonia que han celebrado en Sevilla y que muestra ‘¡Hola!’ en exclusiva. También en exclusiva, el semanal muestra las imágenes de la boda del elijo de Elie Saab, a la que acudieron más de mil invitados y que duró nada menos que tres días. Por otro lado, aparece en sus páginas la infanta Elena, que acudió a cenar con su hijo y su ‘nuera’, Mar Torres.

Kiko Matamoros ha confesado su peor noticia en una exclusiva ‘Lecturas’, donde confiesa que tiene «varios tumores» de los que le van a operar de urgencia. Una dura batalla para la que cogió fuerzas junto a su novia, con quien ha realizado un idílico viaje. También en exclusiva, Omar Montes ha hecho unas sorprendentes revelaciones sobre su ex, Isa Pantoja, y es que asegura que ha sido el único novio al que no ha tenido que mantener. Por otro lado, Chelo García-Cortés desvela que su madre «se suicidó y me aterraba que marta hiciera lo mismo.

Una exclusiva acapara también la portada de este miércoles de ‘Diez Minutos’: las vacaciones de Jorge Javier Vázquez junto a su ex, Paco, en Cerdeña. También han conseguido hablar con Frank Cuesta, que ha reconocido su nueva relación amorosa, «llevo tres meses saliendo con Estefanía», cuenta. Para cerrar, recopilan las fotografías de la mini luna de miel de Belén Esteban en Málaga y el deseo de Omar Montes, volver con Isa Pantoja.

El verano no pinta muy bien para María Teresa Campos y es que la presentadora, según ‘Semana’, va a pasar las vacaciones de verano sola. ¿El motivo? Edmundo Arrocet todavía no ha regresado de su viaje a Chile, donde lleva dos meses. El otro protagonista de es Omar Montes, que explica que quiere utilizar el premio de ‘Supervivientes’ para sacar adelante a su hijo. Quien sí está pasando unas buenas vacaciones es Susanna Griso, que está disfrutando de unos días se sol rodeada de su familia.

La periodista es la protagonista de esta semana de ‘Cuore’ y es que ha dejado a más de uno con la boca abierta con su tipazo. En exclusiva, desvelan que Andrés Velencoso y Gemma Mengual se sieguen viendo a pesar de que ellos lo niegan y, por otro lado, también en exclusiva, muestran las fotografías de las vacaciones de los Javis.

‘Love’ cede su portada a la reina Máxima de Holanda y su último posado familiar en los jardines de su nuevo palacio. Además, Esther Cañadas luce tipazo en Ibiza y la última aparición de Marta Ortega, cada vez más enamorada de su marido, Carlos Torretta. | [LEER MÁS: El proyecto desconocido de Isabel Pantoja implicará abrir las puertas de Cantora]