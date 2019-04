Tras haber sido nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Cádiz, Alejandro Sanz ha recibido el honor tener una calle en Alcalá de los Gazules, donde pasó tantos veranos

Alejandro Sanz ha vuelto a recobrar la misma mirada de niño que seguro ponía al recorrer las calles de Alcalá de los Gazules. Allí se pasaba veranos enteros, puesto que era la localidad de nacimiento de su madre. Mucho queda del pequeño en los ojos de Sanz, que ha vivido una emocionante jornada de reconocimientos en Cádiz. Aunque nació en Madrid, la provincia andaluza ha sido muy importante en su vida, así ha lucido una emoción mayúscula al ser nombrado Hijo Adoptivo gaditano. Después, una nueva ilusión ha tenido lugar en las calles de Alcalá de los Gazules, donde una hermosa cuesta que lleva el nombre de Alejandro Sanz. ¡No te pierdas las imágenes de su baño de multitudes en nuestra galería!

“Pobre de aquel pobrecito que no conozca Alcalá. Casas blancas, gente de oro, sol de estaño, la salá. Es chiquito mi tesoro … Plaza Alta y madrugá. Un espejo y las estrellas, es la sierra que va al mar. Pobre del pobrecito que no conozca Alcalá, que no aprenderá en su vida por qué en este pueblo todos sabemos volar”, este poema dedicado a la localidad está ya incrustado en las paredes del pueblo, firmado Alejandro Sanz en la calle que lleva su nombre.

La emoción de Alejandro Sanz ha sido máxima, ya que de alguna manera esto también es un regalo para sus padres y abuelos. “Una calle no es una calle sino le pasan cosas, sino le pasa gente, sino se hacen colas. Me gusta que sea una cuesta que gusta que sea la cuesta donde jugué de chico, donde corría y rodaba, donde contaba las lúas, los besos, las lunas, la voz de mi abuelo“, ha declarado el artista, según recogen medios locales.

"Le han puesto mi nombre a esta calle queriendo, y ahora ya sé, mamá vida mía, si algún día me pierdo, vivo en la cuesta que vive en el corazón de tu pueblo", así Alejandro Sanz ha puesto fin a un día de emociones y de gente, que nunca podrá olvidar.