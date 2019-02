Entrar en ‘Gran Hermano VIP’ supuso un auténtico respiro para Aurah Ruiz. Si bien echaba mucho de menos a su hijo de año y medio, la ex de Jesé Rodríguez pudo disfrutar de dormir de un tirón por las noches, algo que no puede hacer cuando está en casa con su pequeño. A través de su canal de Mtmad, la canaria ha mostrado cómo es su día a día, en el que apenas tiene un rato de descanso para ella.

“Estoy muy emocionada porque van a ver mi realidad”, comienza explicando al principio del video, adelantando que no se podrá ver la cara de su bebé porque así lo decidió con Jesé tras salir de Gran Hermano. “Mientras que él enseña a sus otros dos hijos este parece que le moleste…”, dice, lanzando una pequeña pulla al futbolista.

Lo más complicado en la ya complicada vida de Aurah llega cuando se pone el sol, cuando su hijo es más vulnerable a subir bajas de azúcar. “Él come por la barriguita y no puede estar en ayuna continua. A las 00:23 empieza a darle la toma”, explica mientras muestra la jeringuilla por la que alimenta al niño a través de la barriguita, “la enchufo y se lo doy”.

¿Y por qué tiene que hacerlo de manera constante? “Porque si no lo hiciera entraría en coma y podría morir”, se responde ella misma. Pronto llega la demostración práctica, cuando tiene que ir corriendo a la nevera a por un “rescate” después de que los niveles de azúcar en sangre del niño bajaran hasta 47 mg/dL (el mínimo se sitúa en 90).

El estrés de la noche no termina ahí y es que Aurah también tener que tener mucho cuidado con no dormirse. “Lo peor es el miedo a quedarte dormida. Si estas sola, como es mi caso ahora, y si te quedas dormida, ¿qué haces?”, se pregunta.

Al final, sobre las 4 de la mañana, la situación se estabiliza y puede descansar un poco. Apenas unas horas después reaparece con cara de mucho sueño pero llena de energía, tanta que no duda en ponerse las mallas y escaparse al gimnasio. Un rato que se dedica a ella misma y que le permite evadirse por un rato.

“Antes de tener al niño no lo supe aprovechar, ahora sí valoro ese tiempo que tenía para mí, ahora que tengo un niño que tiene una enfermedad tan cruel es imposible no valorar cada segundo. Porque si no valorara cada segundo para salir de fiesta, con mis amigos yo estaría completamente anulada y lo único que le aportaría a mi hijo seria una negatividad increíble, que ni él ni yo podríamos seguir”.

Por eso intenta no hacer caso a todos los que hablan mal de ella. "Aprovecho para decir que yo he sido duramente criticada por mi estilo de vida, por tener un bebe enfermo y salir de fiesta, por tomarme ese huequito de respiro que necesito. No me hacen daño las malas palabras, las malas frases que leo, porque mi conciencia está tranquila con lo que hago día a día y por lo que lucho día a día, para quien trabajo y para quien no, y lo que hago con eso dinero. Y que yo me divierto o busco ese huequito para despejarme como a mí me de la real gana", sentencia.