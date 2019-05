Aurah Ruiz, harta de las críticas: “No me van a tumbar y si me tengo que comer al mundo me lo voy a comer”

Tras los últimos retoques estéticos y las fotos en bikini luciendo cuerpo que se ha hecho, Aurah Ruiz carga sin piedad contra aquellos que critican su tren de vida. No te pierdas sus incendiarias palabras

Aurah Ruiz está harta de todas las críticas que recibe por subir fotos en bikini, por sus retoques estéticos y, en general, por su ritmo de vida. Se ha cansado y ha hecho un vídeo para defenderse de manera tajante: “Si me da la gana de estar sacándome fotos una hora en vez de dormir, me las saco. Nadie me va a tumbar. Sí es verdad que lo sufro, que no duermo, que lloro, pero que si tengo una hora para vivir, voy a hacerlo”.

Ni corta ni perezosa, la canaria cogió su teléfono móvil para entrar en sus redes sociales y contestar a algunas de las críticas que había recibido en las últimas fechas. A quien la ataca por ir diciendo que no tiene dinero y llevar su vida, Aurah despacha rápido: “No sé si lo sabes, pero la gente que tenemos tantos seguidores solemos hacer muchas colaboraciones. Mis retoques estéticos son gracias a la publicidad que le hecho a mi médico y no he pagado ni un duro”.

Hay detractores que la tachan de frívola, vanidosa y superficial, Ruiz lo deja claro: “La lengua te llegó hasta el polo norte. Te invito a vivir en una hora de mi vida a ver si no acabas en un psiquiátrico. Estoy aquí en la piscina y prefiero esto antes que dormir”. Para aquellos que la critican por llevar poca ropa, Aurah bromea: “Sabes que pasa, que la ropa sale muy cara y por eso llevo tan poca”.

Son solo algunos ejemplos de comentarios que una enfadadísima Aurah Ruiz ha contestado. Ha querido dejar claro que en todas las fotos en bikini estaba su hijo al lado para que el pequeño, enfermo desde que nació, disfrutase de unas vacaciones. Por último, la exconcursante de GH VIP 6 dejó claro que iba a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora y que no se iba a derrumbar: "Soy muy fuerte y tengo una mala leche que no se la cree ni dios, si me tengo que comer al mundo, me lo comeré".