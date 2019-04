Aurah Ruiz nos enseña en su canal de Mtmad la dureza de llevar una semana cuidando de su hijo sola y sin dormir

Aurah Ruiz no puede más y ha explotado. Esta semana, como todas, se disponía a grabar su vídeo para tenerlo preparado como cada jueves en su canal de Mtmad. Su idea era hacer un vídeo motivador, que diera a conocer su realidad y ayudara a otras personas que estén viviendo situaciones difíciles. Pero no pudo ser, “me hubiera gustado hacer un vídeo motivador para que otras personas salgan adelante pero no he sido capaz, no siempre puedo reírme” decía apenada.

Nada más comenzar el vídeo se derrumbó, Aurah iba a dejar a su hijo en la escuela y a comprar los medicamentos que necesita para sus cuidados y cuando se dispuso ha hablar para la cámara rompió a llorar: “estoy agotada, no puedo más, llevo una semana sola con mi hijo y no puedo más”. El pequeño necesita que le den tomas de comida con jeringuilla cada dos o tres horas durante todo el día y toda la noche.

Normalmente le ayudan sus padres, pero eso también le pesa, “mis padres también tienen su vida y su trabajo y están agotados”, de manera indirecta culpa a Jesé Rodríguez, el padre del bebé, de la situación “se ha encargado de ir quitándonos poco a poco la vida a mí y a mi familia”. “Y yo llega un punto en que no puedo más y no sé si voy a poder más”, “cuanto más intento que me ayuden, quien tiene que ayudarme, más desaparece del mapa”.

De momento vive en casa de sus padres porque en la suya no tiene una habitación para el pequeño, pero ahora ha tomado la decisión de mudarse para darle estabilidad y estar los dos juntos en la nueva casa, pero irse sola es algo que le asusta: “esta es la verdad, ojalá la pudiera cambiar por algo más bonito, pero no puedo”.

Además, le molesta que el padre de su hijo le haya impuesto que no puede mostrar la cara del menor en las redes: “encima no puedo mostrar parte de mi vida, que soy yo la que saco a este niño adelante, entonces no lo entiendo porque tengo que reprimirme en eso, pero no echa una mano para nada”.

Termina el vídeo muy apenada y asegurando que solo se trata de un día malo, y de que, aunque tiene muchos días así, también hay otros buenos y todo se le pasa: "hay días que me pasan estas cosas y después se me quitan con una sonrisa, pero a veces es así".