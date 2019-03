Tremendo enfado el que tiene Alba Carrillo con el portero del Real Madrid. La colaboradora se despacha a gusto contra Courtois. ¡No te puedes perder sus durísimas palabras!

Alba Carrillo está acostumbrada a decir lo que piensa en cualquier situación y si a eso se le une que no lo está pasando nada bien, tras su romance con Thibaut Courtois, el cóctel ha resultado explosivo. La colaboradora ha utilizado ‘Ya es Mediodía’, el programa en el que trabaja, para arremeter muy duramente contra el futbolista del Real Madrid y contra José Ramón De la Morena tras la entrevista que le hizo este pasado miércoles al portero en ‘El Transistor’ de Onda Cero.

Courtois fue preguntado durante la charla si alguien del Madrid le había dado un toque por su relación con Alba Carrillo y el portero lo negó: “No, a mí no, nadie me ha dicho nada. Sacan la noticia cuando pierdes tres partidos y no cuando ganas. También dicen cosas de mi ex que duelen, luego se quedan en Internet… han hecho daño a gente y yo ya he olvidado eso porque es pasado, pero ten cuidado porque tengo dos hijos”. Posteriormente, De la Morena echó un cable al belga: “A esta señorita le vino fenomenal pero a ti te perjudica”, le dijo el periodista.

Con este caldo de cultivo, Alba ha querido poner los puntos sobre las íes y se ha despachado a gusto: “Lo primero, si tienes dos hijos, vigila tu pito porque no te lo voy a tener que vigilar yo (…) muy feo señor Courtois, porque yo te he estado defendiendo y has tenido muy poca vergüenza. Tenías que haber dicho que era una señora con mayúsculas y yo la he vapuleado. Por cierto, no te estás concentrado en el fútbol porque el otro día te metieron en Bélgica la de Dios es Cristo”. La colaboradora también hizo un juego de palabras con el futbolista, al que llamó “Corti-touis”, haciendo referencia a su nivel intelectual.

Alba Carrillo se mostró muy enfadada con la forma de referirse a ella que tuvo De la Morena y con su comentario posterior: "Señor José Ramón de la Morena, ¿qué pasa, que como eres amigo de todos mis ex (Feliciano López y Fonsi Nieto) vienes a darme? Yo soy una señora, no señorita. A mí ningún futbolista me paga una casa con servicio y bolsos, que se dé por aludida quien quiera".