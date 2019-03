Así cuenta Andrea Molina, hija de Lydia Bosch, su episodio de acoso

Andrea Molina ha sido víctima de un incómodo y desagradable momento cuando un coche con dos hombres se le ha parado al lado del suyo

Andrea Molina es una de esas jóvenes que pertenece a la nueva hornada de actrices que aspiran a dar mucho que hablar y a coger el relevo de las grandes intérprete españolas. A sus 27 años, la hija de Lydia Bosch empieza a despuntar. Buena prueba de ello son los más de 35.000 seguidores con los que cuenta en Instagram y a los que ha querido relatar un desagradable episodio de acoso que vivió este jueves por la noche. A través de stories, Andrea Molina cuenta cómo sucedió todo.

“Me apetece contar algo. Acabo de salir de hacer gimnasia ahora mismo, yo voy tarde porque no puedo antes. En el camino de vuelta, en coche, me ha pasado algo bastante incómodo. Se ha puesto de repente una furgoneta blanca a mi lado, con dos chicos dentro, y han empezado a pitarme. Al principio miraba para atrás pensando que estaba haciendo algo mal hasta que han bajado la ventanilla los del coche y han comenzado a chasquearme, como a los perros. De eso han pasado a subirme la música y a ponerme una canción de reaggeaton que decía algo así como ‘quiero hacértelo todo’. El semáforo estaba en rojo y al ponerse en verde he acelerado rápido, pero he tenido mala suerte de que había otro en rojo. He estado en una recta de unos 500 metros con ellos por detrás, pegando su coche al mío y así repetidas veces. Me he sentido súper incómoda y lo único que hacía era mirar para el frente e ignorar, hacer que no les escuchaba, pero obviamente sí que les escuchaba”.

Después, la actriz ha hecho una reflexión acerca de este suceso: "Señores, después se preguntan por qué se hacen manifestaciones. Porque las mujeres se reivindican. Porque hay días en los que las mujeres salen a la calle y piden respeto. Por cosas como estas se necesitan hacer estas manifestaciones y estas llamadas de atención, porque es muy fuerte que en el 2019, yo con 27 años, tenga que sentirme incómoda porque haya dos burros, dos cazurros, que se dediquen a intimidarme", ha concluido Andrea Molina, visiblemente enfadada.