A sus 90 años, el incombustible Arturo Fernández continúa subido a los escenarios, pero ahora ha tenido que bajarse de manera forzosa

Parecía que no había quien parase al incombustible Arturo Fernández, ni tan siquiera unos doctores que le aconsejaban frenar su animada actividad profesional. Pero ahora su cuerpo ha dicho basta y el gijonés se va a ver obligado a parar y cancelar algunas funciones de su última obra, ‘Alta Seducción’. Unos problemas en la espalda tienen la culpa.

No es la primera vez que Arturo Fernández se ve obligado a cancelar una función. En febrero de 2017, una indisposición estomacal le dejó fuera de combate y tuvo que aplazar dos obras de ‘Enfrentados’. Los médicos le han aconsejado varias veces parar pero su pasión por el teatro se lo pone realmente difícil.

Ahora es una dolencia lumbar la que le impide subirse a las tablas junto a Carmen del Valle, actriz con la que protagoniza esta divertida comedia sobre el arte de la seducción que se representa en el Teatro Olympia de Valencia. Hay que destacar que en 2011 fue operado de una hernia discal que le generaba problemas en su maltrecha espalda. Se espera que la reaparición de Arturo Fernández tenga lugar el próximo 10 de mayo.

Pocos sueños le quedan por cumplir al asturiano, pero en una entrevista con este medio dio una clave al respecto: "Creo que todo lo que hago, para mí, está perfecto. Todas las comedias que hice hasta ahora, he sabido elegir esos autores que son verdaderamente importantes para que el público disfrute, lo importante en una comedia es el autor, si no hay un autor, ya puedes poner a los actores y actrices más importantes, que no harán nada. Hasta ahora estoy acertando, y con "Alta seducción" es un éxito.