Los colaboradores de Sálvame entran en la casa de Gran Hermano menos de 24 horas después de que Kiko Rivera y María Jesús Ruiz la abandonasen. ¿Quién ganará?

En plena resaca por la victoria de María Jesús Ruiz en ‘GH DÚO’ y casi sin digerirlo todavía, la casa de Guadalix de la Sierra vuelve a abrir sus puertas para la llegada de nuevos inquilinos.

En esta ocasión se trata de unos muy especiales, los colaboradores de ‘Sálvame’, que durante este fin de semana protagonizarán un mini-reality llamado ‘Sálvame Okupa’. Un dulce para finiquitar con el último Gran Hermano a la par que aperitivo mientras llega ‘Supervivientes’. Durante este fin de semana, competirán en un concurso exprés por un maletín que contiene la nada desdeñable cifra de 6.000 euros.

Los tertulianos se han llevado las maletas al plató de Telecinco por si acaso tienen que irse corriendo hasta la casa de Gran Hermano. Belén Esteban se desplazó hasta un bar cercano a los estudios de Mediaset para anunciar tres nombres más de concursantes. Lo hizo de una manera muy especial, anunciándolos mediante papeles dentro de unos bocadillos que le sirvieron en el establecimiento. Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés y Belén Rodríguez fueron los colaboradores confirmados.

Los dos siguientes en anunciarse fueron Anabel Pantoja, que coge el testigo de su primo Kiko Rivera, Gustavo González y Antonio Montero, que cogió sus bártulos y se fue a vivir una experiencia nueva para él. Carmen Borrego es el otro nombre fuerte que se une a la nómina de concursantes, tan solo nueve días después de anunciar que dejaba ‘Sálvame’.

Estos ‘okupas’ se unen a Lydia Lozano y Rafa Mora, que fueron los primeros en entrar a la casa, el jueves por la noche, inmediatamente después de que Kiko Rivera y María Jesús Ruiz salieran.

Entre las ausencias más significativas destacan la de Terelu Campos, que ya informó LOOK que no había aceptado la participación, Kiko Hernández o Gema López, que no pudieron llegar a un acuerdo con la productora.| [LEER MÁS: María Jesús Ruiz, ganadora por sorpresa de GH DÚO].