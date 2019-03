Arantxa Sánchez Vicario está arrepentida del daño ocasionado a sus padres y hermanos. Además, descarta cualquier tipo de reconciliación con Josep Santacana, al que acusa de traición y engaño

Arantxa Sánchez Vicario ha vivido un año para olvidar. Su traumático divorcio con Josep Santacana y la batalla legal desencadenada han acabado por devastarla y obligarla a resurgir de sus propias cenizas. Por delante se ha llevado una gran parte de su vida y la relación con sus familiares directos. La extenista estuvo duramente enfrentada a sus padres Marisa y Emilio, así como sus hermanos -en especial Javier- a raíz de la publicación de sus polémicas memorias. En ellas atacaba a sus seres queridos al acusarles de “haberme anulado en puntos importantes de mi vida”, además de responsabilizarles de los problemas fiscales que tenía en España.

Unas palabras que significaron un cisma familiar sin parangón pero de las que ahora Arantxa Sánchez Vicario se arrepiente profundamente. A través de una extensa entrevista con la revista ‘Hola’ pide unas sinceras disculpas a sus progenitores: “Acusé y fue injusta con mi padre. Me hubiese gustado pedirle disculpas, decirle lo mucho que lo quería, pero cuando fui a la clínica estaba tan malito que siempre tendré esa duda”. Actualmente, la relación con su madre es mucho mejor tras abrirle las puertas de su casa después de su divorcio.

Especialmente mencionables son sus palabras hacia su hermano Javier, que la instó a que pidiera perdón de manera pública: “Lo que le hice a mi hermano no tiene nombre, influenciada por gente de mi alrededor. Es normal que no quisiese saber nada de mí. Desde aquí aprovecho para pedirle disculpas. Ojalá le dejen tranquilo y no le nombren más cuando hablen de mí”.

Ahora, Arantxa se arrepiente de haber sacado a la luz su biografía: “Ese libro es mi cruz. Nunca debí hacerlo. Si pudiese lo hacía desaparecer porque es el peor libro biográfico del mundo” y responsabiliza a Josep Santacana de ello: “Mi amor era tan fuerte y mi cabeza tan frágil que me dejé aconsejar para plasmar su odio hacia mi familia a través de mí”.

“Mi historia es demasiado triste para hacerla cambiar”

Arantxa Sánchez Vicario habla absolutamente rota de dolor contra el hombre al que confió todo y le dejó sin nada, tal y como dice ella misma: “Lo doy todo por él, me peleo por él, le doy mi vida, me traiciona, me engaña, me quita todo y, encima, ahora quiere hacer como si nada. Solo quiere hacer daño”.

La exdeportista profesional tiene demasiada tristeza dentro como para olvidar y descarta cualquier tipo de reconciliación con su exmarido: "Es imposible. ¿Cómo puedes volver con alguien que lleva a su pareja-amante con nuestros hijos, que me ha amenazado, que ha intentado desentenderse de todo lo causado por su codicia para que todo cayese sobre mí, que me ha quitado todo lo que pudo y que no parará hasta conseguir hacerme el máximo daño?".