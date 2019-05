Aunque hace muchos años que no sale en la televisión nacional, lo cierto es que Antonio Hidalgo es una de las grandes estrellas de ‘La 7’, la televisión autonómica murciana. Desde el año 2016, el que fuera mano derecha de Ana Rosa Quintana lleva las riendas de ‘Ailoviu’, un magazine al que personas de la región acuden para encontrar pareja, hacer declaraciones de amor y realizar homenajes.

Ailoviu dice NO a la #violenciadegenero Este tipo de comportamiento no tiene cabida en esta casa. Gracias, Antonio Hidalgo, por tu respuesta al invitado que reconoció haber pegado a su ex pareja pic.twitter.com/QQ8wHdFz4Q — La 7 TV (@La7_tv) 28 de mayo de 2019

En sus más de 200 programas, el madrileño nunca se había encontrado con una situación como la de este lunes, cuando uno de los invitados desveló que había pegado a una mujer durante una discusión. “Se me fueron un poco los estribos. Yo nunca había pegado a una mujer, pero a esa le di un tortazo que se pegó con la cabeza contra el portal de su casa”, confesó el hombre, llamado Juan.

Unas palabras que no gustaron nada a Hidalgo, que no dudó en cortarle para hacérselo saber. “No, no, no”, le interrumpió, mientras le hacía un gesto con la mano. “A mí no me quedan ganas de seguir hablando contigo”, le dijo, mientras que el invitado intentaba justificar sus palabras afirmando que sabía que son cosas que no se deben contar en la televisión. “No es para hacerlo y mucho menos contarlo. A mí esas sinceridades no me interesan, porque lo que no quiero es que tengas que hacerlo para no tenerlo que contar”.

Sin ánimo de que la conversación siguiera su curso, Antonio Hidalgo decidió cortarla de raíz, "no puedo escuchar eso delante mía como si me hubieras contado que fuiste a un partido de fútbol y te cabreaste con el árbitro", siguió diciendo el comunicador, que aprovechó para echar al invitado del plató y lanzar un mensaje de denuncia pública que fue recibido por el público con un sonoro aplauso: "todas las parejas tienen sus diferencias. Pero, jamás, jamás está justificado ponerle la mano encima a una mujer. Jamás. Nunca Juan, nunca".