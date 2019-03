Anna Padilla se ha convertido en una popular 'influencer' y ha contestado a numerosas preguntas de sus fans en Instagram

Anna Padilla tiene más de 300.000 seguidores en Instagram y ayer utilizó una de las herramientas que más ha acercado a los ‘influencers’ a sus fans, que no es otra que la de las preguntas.

La joven madrileña animó a sus ‘followers’ a que le dijeran cosas que pensaban de ella y, una por una, ella fue aclarando si eran o no verdad y contestando con su opinión y detalles de su propia vida.

Hija de la presentadora Paz Padilla, es habitual ver a la humorista en el día a día de su hija, algo que no sucede con su padre. Esto hizo que alguien afirmase que entre Anna y Albert Ferrer no había una buena relación, algo que ella no tardó en desmentir.

Consciente también de que su figura puede ser ejemplo para sus seguidores más jóvenes, Anna Padilla aprovechó una pregunta acerca de su físico para lanzar un potente mensaje 'body positive' acerca de la importancia de quererse a uno mismo y aceptar su cuerpo.