Anna Allen continúa su regreso, ahora como protagonista de una entrevista

Han tenido que pasar cuatro años, pero Anna Allen por fin se ha decidido a ponerse delante de las cámaras de nuevo. La actriz, conocida por su papel de Marta Altamira en ‘Cuéntame’, desapareció de la faz de la tierra cuando, tras la ceremonia de los Oscar de ese año, se descubrió que no solo había fingido su presencia en la gala, sino que buena parte de su carrera internacional era inventada.

Si bien muchos la han intentado buscar durante años, Allen solo ha salido a a luz tras la llamada de Los Javis, que han convertido en uno de los fichajes estrella de su tercera temporada. Sin embargo, ha habido que esperar a este viernes para escuchar a la intérprete, que ha concedido su primera entrevista en ‘S Moda’, donde entona un sincero ‘mea culpa’.

Según cuenta, ahora es consciente de porqué cometió el error de mentir y es que, como le pasa a mucha gente, se creyó cosas que no debería haberse creído. Lo que más le dolió, sin embargo, más aún que se descubriera toda la verdad, fue el escarnio público al que se vio sometida tanto ella como su familia. «Ya no solo por la mofa y la burla, sino porque hay cosas más crueles: que se toque a la familia es feo», asegura Anna al citado medio.

Por suerte, Los Javis llegaron a su vida en el momento justo y le dieron un pequeño papel en el que se ha podido explicar y, de paso, dejar bien claro que lo único que quiere ahora es volver a trabajar.

«La pregunta importante no es por qué me pasó lo que me pasó, sino qué voy a hacer a partir de ahora.Voy a salir, voy a luchar y seguir adelante, coger todo lo que me ha pasado y convertirlo en algo que valga la pena», dice Anna en el ya mítico monólogo que cierra el capítulo, que termina con un derroche de humor con Paquita diciendo: «está recibiendo ofertas de Hollywood». | [LEER MÁS: Bajo el sol y con sus nietos: así han vivido los Aznar su última victoria legal]