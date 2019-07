La cuenta pendiente que Anna Allen todavía no ha saldado

La actriz ha reaparecido en ‘Paquita Salas’ y ya ha concedido su primera entrevista, pero todavía hay una deuda de la que no se ha ocupado

Era un secreto a voces: Anna Allen volvía al trabajo y lo hacía por todo lo alto, como protagonista del final de la tercera temporada de ‘Paquita Salas’. Cuatro años y medio después de que saliesen a la luz todas sus mentiras, la actriz está dispuesta a regresar a la vida pública y así lo ha afirmado en SMODA, donde ha anunciado su intención de “volver al trabajo”.

Pero cuando tras los Oscar de 2015 Anna Allen desapareció del mapa, fueron muchos los flecos que quedaron sin resolver. En LOOK nos hemos puesto en contacto con Jürgen Hammerschmid, el fotógrafo austriaco que realizó dos sesiones a la de Gerona justo antes de esfumarse y a quien todavía debe cerca de 3.000 euros. Para el profesional de las cámaras la sorpresa ha sido mayúscula ya que no tenía ni idea de que la que fuera su cliente en el pasado había reaparecido. En su momento, Jürgen estuvo dispuesto a encontrarla para reclamarle la cantidad, pero ahora el profesional se lo va a tomar con mucha más calma.

“Ha pasado tanto tiempo que ni siquiera recuerdo la cantidad exacta, pero rondaba los 3.000 euros. Para ser sincero, ya no estoy interesado en ella, el Karma la pondrá en su lugar”. Pero entonces, ¿va a luchar por cobrar la deuda? “Si es fácil, si ella está ganando el suficiente dinero, entonces sí”, revela Hammerschmid. Lejos de insistir en el dinero que le deben, el fotógrafo se limita a reiterar su sorpresa acerca de lo que pasó y deja claro que, si Anna Allen no dispone de la cantidad, no va a perder más tiempo en reclamar la deuda.

Una desaparición polémica y una deuda por todo lo alto

"@agustingaliana: Voy a ver "TO ROME WITH LOVE" de W. Allen , tío de @annaallenactriz :)" Y "with all my love" la sobrina, superó al tío!!! — Mar Rodríguez (@marrodriguezm) January 9, 2013

Hasta febrero de 2015 Anna Allen era una actriz española cuyo papel en ‘Cuéntame’ le había dado cierta notoriedad, a pesar de no ser una mujer famosa. La intérprete parecía estar haciendo carrera al otro lado del charco y de ello presumía en sus redes sociales. Papeles en ‘Big Ban Theory’, ‘Versalles’ o ‘White Collar’ fueron solo el preludio del paseo más caro de su vida. Según ella misma se encargó de publicar, el 22 de febrero pudo caminar por la alfombra roja de los Premios Oscar y cumplir así uno de sus sueños. Pero no fue así. Anna nunca estuvo invitada a la gala y mucho menos pudo codearse con las estrellas que ese año sí acudieron, y la foto en la que apoyaba su mentira un montaje muy deficiente.

La noticia de la farsa corrió como la pólvora y, casi a la misma velocidad, Allen desapareció del mapa. Durante años ha sido imposible localizarla y ha sido solo gracias a que ella quiso contactar con ‘Los Javis’ que tanto la actriz como su sorprendente historia han vuelto a la palestra.