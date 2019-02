Angelina Jolie acapara todas las miradas al posar con sus seis hijos junto a Brad Pitt. ¿Sabrías distinguir a cada uno? Te ayudamos

Angelina Jolie se ha convertido en una de las protagonistas de la semana al posar junto a sus seis hijos, algo que no es habitual. El Crosby Street Hotel de Nueva York ha sido el escenario elegido por la actriz para firmar una postal familiar ideal, con motivo de la presentación de ‘The Boy Who Harnessed the Wind’, la nueva película de Netflix. Sus vástagos son muy conocidos en Hollywood, pero pocas veces se repara en la identidad de cada uno de ellos. ¿Sabrías distinguirles? Cada cual tiene unas características muy particulares. Si quieres conocerles uno a uno, pincha en nuestra galería.

