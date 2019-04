La prima de Kiko Rivera, Anabel Pantoja, hace una emotiva dedicatoria al Dj de cara a un día que puede ser muy grande para la familia Pantoja

Ha llegado el día de conocer quién será el ganador de ‘GH DÚO’. María Jesús Ruiz y Kiko Rivera se baten en duelo para jugarse el todo o nada en una gran final que se celebrará este jueves. Los Pantoja se han convertido en unos consabidos expertos en el arte de los realities y una victoria del hijo de la tonadillera, a las puertas de entrar Isabel en ‘Supervivientes’, significaría todo un hito para ellos. Anabel Pantoja lo sabe y por eso ha querido alentar a su primo con un bonito mensaje en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 11 Abr, 2019 a las 4:01 PDT

“Hoy es un día súper importante para ti. Por eso creo que debes ganar este premio, has luchado hasta el último día, has compartido muchas cosas, has hecho reír, has ganado muchas semanas líder, te has implicado como compañero y sobre todo has sido REAL y TRANSPARENTE. KIKO RIVERA 🔛 27050 @riverakiko @ghoficial”, ha compartido Anabel, junto a unas bonitas imágenes de cuando eran pequeños.

Anabel Pantoja sabe perfectamente lo que es concursar en un reality ya que lo hizo en ‘Supervivientes’, misma aventura en la que se va a embarcar su tía en breve. Eso sí, de consejos nada: “Yo le dije las dos o tres cosas que más me costaron ahí, pero yo no tengo nada que ver con ella. Ella saca una fuerza… está muy delgada y eso me tiene preocupada. Ella me dijo ‘yo quiero vivir la experiencia”.

El que todavía desconoce que su madre va a ir a ‘Supervivientes’ es Kiko Rivera y será consciente esta noche, cuando llegue al plató de GH DÚO. Presumiblemente, allí le estará esperando Isabel Pantoja, para fundirse en un abrazo y escenificar un reencuentro muy esperado. | [LEER MÁS: La infanta Cristina, un paso más cerca de España]