Anabel Pantoja contó en 'Sálvame' que llevaba varios días mandando muchos mensajes diarios para salvar a Kiko Rivera de la expulsión

Anabel Pantoja se ha convertido en la gran defensora de Kiko Rivera e Irene Rosales durante su paso por ‘GH DÚO’. Hay que recordar que fue precisamente cuando su primo participó en Supervivientes, hace ya 8 años, cuando la sobrina de Isabel Pantoja saltó a la fama, por lo que no es de extrañar que, como agradecimiento se haya tomado muy enserio su vuelta a los inicios.

Esta semana Kiko Rivera está nominado y la hija de Bernardo Pantoja lleva varios días presumiendo de la cantidad de mensajes que está enviando para salvarlo. Pero todo tiene un precio y ayer en ‘Sálvame’ quisieron calcular cuánto había gastado Anabel en la defensa de su primo.

La sobrina de la tonadillera confesó que en los últimos días había mandado 250 mensajes por la mañana y 250 por la noche, es decir, 500 sms diarios. Era entonces Kiko Hernández quien recordaba a su compañera que el precio de cada mensaje era de 1’26 euros, por lo que, teniendo en cuenta los días que llevaba votando masivamente para salvar a su primo, ya había gastado cerca de 10.500 euros.

En aquel momento Anabel Pantoja se descompuso en directo. Con la cara desencajada, la prima de Chabelita no acertaba a pronunciar palabra, ante las carcajadas de sus compañeros, que no podían creer que la colaboradora no hubiera pensado en el dinero que costaba cada mensaje. Habrá que esperar hasta esta noche para saber si la enorme inversión de Anabel da o no sus frutos.