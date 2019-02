Ana Rosa Quintana aclara su postura ante la huelga feminista del 8 de marzo

Ana Rosa Quintana ha entrevistado a Irene Montero y ha aprovechado para hacer pública su decisión sobre si hará huelga el próximo 8 de marzo o no. El año pasado se sumó a las protestas y no hizo su programa

Hace poco menos de un año, Ana Rosa Quintana fue motivo de noticia al no acudir a su programa matutino para sumarse a la huelga feminista que se convocó el 8 de marzo. Fue la primera vez en la que se ausentó de su puesto de trabajo desde que su magacín se emite en el formato actual. Ahora que se acerca otra vez la fecha, la expectación por saber si este año ejecutará la misma maniobra es total.

Ha sido la propia presentadora quien ha desvelado su decisión, durante la entrevista que le ha hecho a Irene Montero, pareja de Pablo Iglesias y portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados. La político le lanzó un guiño: “Espero que nos veamos en la manifestación como el año pasado”, pero Ana Rosa no recogió el guante: “Yo este año voy a estar aquí haciendo el programa. Ya tuve mi gesto y hay que ser responsable, quiero hacerlo de otra manera y hacerlo contando lo que sucede. Nos vemos en un dúplex y posiblemente nos veamos luego en la manifestación. Yo acabo a la una y media, tampoco estoy todo el día”.

Uno de los motivos que llevan a Ana Rosa Quintana a no hacer huelga este año es su sospecha de que la manifestación va a ser utilizada como maniobra política: "Yo iré a la manifestación si es feminista y de mujeres y no política. Si la manifestación se vuelve política no iré (…) Yo defiendo el feminismo de la abuela que vota a un partido y de la madre que vota a otro. Este año hay elecciones y me da mucho miedo que se pueda utilizar la huelga feminista de forma política".