Ana de Armas conquista Hollywood: nueva chica Bond

Me llamo De Armas. Ana de Armas. La actriz que despuntó en España en series conocidas como ‘El Internado’ hizo las américas para conseguir su sitio en Hollywood. Nacida en Cuba, Ana de Armas ha logrado un éxito a la altura de pocas actrices: convertirse en chica Bond. El espía 007 es el más famoso de la gran pantalla y sus acompañantes femeninas han pasado a ser un clásico cinéfilo. Así, Ana de Armas se logra hacer un hueco en una mítica saga, como ya hizo en la segunda parte de ‘Blade Runner 2049’. La actriz formaré parte del elenco junto a Daniel Craig, que repite papel como James Bond por última vez en una cinta que verá la luz en el 2020.

A warm welcome to Ana De Armas (@Ana_d_Armas) who joins #BOND25 pic.twitter.com/qD2RZiIlIl

— James Bond (@007) 25 de abril de 2019