Amaia Romero ha vuelto a pisar un plató de televisión. La ganadora de ‘OT 2017’ llevaba más de cinco meses sin conceder una entrevista para la pequeña pantalla, un tiempo de ausencia en el que han sido muchos los rumores que han circulado a su alrededor. Ni el estreno de su primer single en solitario, ‘El relámpago’, fue suficiente para que la pamplonica decidiera ponerse frente a las cámaras, mutismo que ha conseguido romper David Broncano. ‘La resistencia’ (Movistar plus) ha sido el espacio elegido por la joven para su regreso, formato en el que uno de los presentadores más aclamados del momento intentó sacar lo mejor de la cantante.

Haciendo gala una vez más de su frescura y aparente inocencia, Amaia parecía tener miedo a contar algunos detalles de su vida actual, postura ante la que Broncano tampoco quiso presionar. Pese a esto, la artista hizo una serie de declaraciones que no han sido muy bien acogidas en las redes sociales. Y es que atañen directamente a todos aquellos que la hicieron ganadora del talent show que la catapultó a la fama. “No voy a responder a esto porque los fans de ‘OT’ están súper locos”, decía la navarra después de que Broncano le preguntara si había mantenido relaciones sexuales en los últimos días. “Pensábamos que no follaba, cómo puede ser… Es una princesa, se reproduce como una estrella de mar”, esbozaba el cómico añadiendo ironía al asunto. Postura que muchos seguidores del formato no se han tomado nada bien.

Amaia, bonita. Si no fuera por los locos que vieron OT, (porque tus fans tampoco se libran de serlo) nadie diría nada bueno de ti después de la entrevista que has hecho. Sólo hay que ver los comentarios de gente que no te seguían en OT y ver la impresión que das. — Monica (@Monica87964935) 4 de junio de 2019

Los fans de Amaia aplaudiendo a Amaia por decir que “los fans de ot estan muy locos”. De que son fans los fans de Amaia que la conocieron en OT, de la misa de los domingos en la 2? 🤔🤔🤔 — … (@lanja88) 5 de junio de 2019

Los fans de OT, que sentís al ver que Amaia os ha llamado putos locos?

Que reina madre mía. — Bea Cecilia (@BeaCecilia_) 5 de junio de 2019

Pese a esta controvertida expresión, Amaia intentó dar marcha atrás y suavizar sus palabras. Hecho que denota lo mucho que le importa continuar teniendo el apoyo del público. "Ojo, quiero decir que estoy muy agradecida a los fans de 'OT'. Hay gente muy maja", apostillaba la cantante con una sonrisa en su rostro. Una demostración más de que la joven sigue siendo la misma chica ingenua que conquistó a la audiencia del 'talent show' de TVE.