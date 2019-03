Amaia Romero desvela al fin el motivo del retraso de su disco

Crece la expectación por conocer cuándo sacará Amaia Romero su primer disco tras ganar 'OT2017' y ahora ella misma despeja las dudas al explicar por qué se está retrasando tanto.

Los interrogantes se ciernen sobre la carrera musical de Amaia Romero. Hace un año que ganó ‘Operación Triunfo 2017’ y hasta ahora su bagaje profesional es una canción y un álbum de estudio en proceso que parece no llegar nunca. De hecho, su fenómeno ha parecido diluirse por momentos. Todos sus compañeros de edición que han emprendido su carrera ya tienen su disco en el mercado, pero el de la navarra está aún por llegar y su lanzamiento no se espera -por lo menos- hasta después de verano.

Incluso, el propio Narcís Rebollo, presidente de la discográfica que gestiona la carrera de Amaia, ha sacado la cara por la cantante: “Ella quiere trabajar en toda la parte de composición, producción, hay perfiles de artistas que tienen la capacidad o facilidad de hacer un álbum en seis meses y Amaia requiere más tiempo”, explicaba.

Ahora, la propia Amaia Romero ha querido alejar las dudas que se ciernen en torno a ella explicando el verdadero motivo por el que su primer disco no ha visto aún la luz: “Quería probar cosas nuevas y conocerme a mí misma. No me parecía natural hacerlo rápido, sobre todo teniendo en cuenta que hasta aquí todo ha sido bastante artificial y acelerado. Prefería experimentar un poco más aunque por el camino me escuchase menos gente a sacar algo de primeras que, aunque tuviese más público, no me representase”, ha confesado a ‘Harpers Bazaar’.

Durante la entrevista que ha concedido al citado medio, Amaia también explica cómo lleva las críticas y también el ver su nombre en los titulares de los medios de comunicación: "No entro al trapo y no suele afectarme, aunque odio que salpique a amigos anónimos a los que se ha apuntado solo por pasear conmigo. Me hace gracia, ¿por qué se comenta tanto? Yo lo observo desde fuera y es mucho mejor: como si le estuviera pasando a otra persona", concluye.